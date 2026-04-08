Світ

​Україна вітає угоду про розблокування Ормузької протоки, настав час проявити рішучість щодо Москви, - Сибіга

Андрій Сибіга
Фото: МЗС України

Україна вітає домовленості між США та Іраном щодо припинення вогню і розблокування Ормузької протоки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вітаємо угоду між президентом Трампом та іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану. Американська рішучість працює", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга додав, що "настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви до припинення вогню та завершення війни проти України".

Як повідомлялося, США, Ізраїль та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та відкриття руху комерційних суден Ормузькою протокою.

  • 8 квітня о 3 годині ночі за київським часом добігав завершення дедлайн, який у Білому домі дали Ірану для забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці. Напередодні президент США Дональд Трамп попередив, що готується завдати по Ірану ударів, які "можуть знищити цілу цивілізацію".
  • В ООН заявили, що знищення цивільної інфраструктури Ірану - мостів, електростанцій тощо - стане воєнним злочином.
  • ЗМІ повідомляли про виліт з авіабаз американських стелс-бомбардувальників, здатних нести на борту ядерну зброю.
