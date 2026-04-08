​Україна вітає угоду про розблокування Ормузької протоки, настав час проявити рішучість щодо Москви, - Сибіга

"Вітаємо угоду між президентом Трампом та іранським режимом щодо припинення вогню".

Україна вітає домовленості між США та Іраном щодо припинення вогню і розблокування Ормузької протоки.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Вітаємо угоду між президентом Трампом та іранським режимом щодо розблокування Ормузької протоки та припинення вогню, а також посередницькі зусилля Пакистану. Американська рішучість працює", - написав він у соцмережі Х.

Сибіга додав, що "настав час проявити достатню рішучість для примусу Москви до припинення вогню та завершення війни проти України".

Як повідомлялося, США, Ізраїль та Іран погодилися на двотижневе припинення вогню та відкриття руху комерційних суден Ормузькою протокою.