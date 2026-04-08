СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
Українські військові знищили перший російський супутниковий термінал "Спирит-030", – радник міністра оборони
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
ГоловнаСвіт

Ізраїль стверджує, що перемир'я не поширюється на Ліван

Пакистан стверджує протилежне. 

В офісі прем'єр-міністра Ізраїлю заявили, що двотижневе перемир'я, угоду про яке досягнули Іран і США, не стосується Лівану. Ізраїльські сили атакують його, аби ліквідувати підтримувану іранцями "Хезболлу". При цьому Тегеран зробив припинення бойових дій в Лівані однією з головних умов у 10-пунктному плані миру, що став основою для переговорів, пише Wall Street Journal

Водночас пакистанський прем'єр-міністр Шехбаз Шаріф, який виступав посередником у переговорах, сказав, що припинення вогню стосується "усього, включно з Ліваном". Офіс прем'єра Ізраїлю висловив підтримку рішенню Дональда Трампа призупинити удари заради перемовин. 

США запевнили Ізраїль у відданості гарантіям того, що Іран не становитиме більше ядерної, ракетної і терористичної загрози для Штатів, ізраїльтян і арабських сусідів Ірану та загалом світу. 

Іран тим часом у створеному ним 10-пунктному плані вимагає дозволу на збагачення урану та скасування санкцій, пов'язаних із його ядерною та ракетною програмами.

Війна на Близькому Сході

Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану операцію 28 лютого. Своїми цілями вони декларували знищення загрози, зокрема ядерної, оскільки Іран збагачував уран. 

У відповідь на удари Іран став бити по країнах Перської затоки і заблокував Ормузьку протоку – важливий для експорту нафти шлях. Паливний ринок відреагував на це значним підвищенням і ризиком дефіциту. 

Особливої напруги ситуація набула цього тижня, після того, як Трамп став погрожувати атакувати мости і енергостанції Ірану, якщо той не розблокує протоку. Удари по мостах Штати розпочали ще того тижня, але зараз американський лідер погрожував Ірану “смертю цивілізації”. Тегеран так само погрожував ударами в відповідь.

Зрештою вночі 8 квітня стало відомо про домовленість між Іраном і США призупинити всі бої на два тижні, аби за цей час укласти повноцінну мирну угоду. 

Президент США Дональд Трамп стверджує, що Штати допоможуть забезпечити судноплавство в Ормузькій протоці. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies