Трамп заявив, що США "допоможуть" із проходженням суден в Ормузькій протоці

Американський президент не пояснив, в чому саме полягатиме допомога.

США допоможуть із проходженням суден у Ормузькій протоці, заявив їхній президент Дональд Трамп після повідомлень про те, що їм з Іраном вдалося досягти домовленості про принаймні двотижневе припинення вогню. У дописі в соцмережі Truth він сказав, що "буде багато позитивних дій".

Трамп сказав, що Іран може розпочати процес відновлення. Що він має на увазі – не уточнив.

"Ми завантажимося припасами всіх видів і просто «потусуємося поруч», щоб переконатися, що все йде добре", – сказав Трамп, додавши, що, як у США, на Близькому Сході може настати "золота ера".

Також американський лідер дорікнув CNN, назвавши їх "фейковими новинами" за те, що ті опублікували заяви Ірану про умови завершення війни. Іранці стверджують, нібито США пішли на значна поступки, зокрема дозволили їм продовжувати збагачення урану.

Війна на Близькому Сході

Ізраїль і США розпочали операцію проти Ірану операцію 28 лютого. Своїми цілями вони декларували знищення загрози, зокрема ядерної, оскільки Іран збагачував уран.

У відповідь на удари Іран став бити по країнах Перської затоки і заблокував Ормузьку протоку – важливий для експорту нафти шлях. Паливний ринок відреагував на це значним підвищенням і ризиком дефіциту.

Особливої напруги ситуація набула цього тижня, після того, як Трамп став погрожувати атакувати мости і енергостанції Ірану, якщо той не розблокує протоку. Удари по мостах Штати розпочали ще того тижня, але зараз американський лідер погрожував Ірану “смертю цивілізації”. Тегеран так само погрожував ударами в відповідь.

Зрештою вночі 8 квітня стало відомо про домовленість між Іраном і США призупинити всі бої на два тижні, аби за цей час укласти повноцінну мирну угоду.



