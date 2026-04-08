ГУР публікує перелік іноземного обладнання, що працює на російський ВПК

Йдеться про продукцію німецького, японського, тайванського, австрійського, швейцарського та інших виробників.

Головне управління розвідки в розділі “Інструменти війни” порталу War&Sanctions оприлюднює дані про 66 одиниць іноземного технологічного обладнання, яке використовують підприємства військово-промислового комплексу Росії.

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

До оновлення увійшли токарні, фрезерні та шліфувальні верстати, обробні центри з ЧПК, обладнання для виробництва друкованих плат, вібростенди та температурні камери. Йдеться про продукцію німецького, японського, тайванського, австрійського, швейцарського та інших виробників, яка фактично забезпечує функціонування російського оборонного виробництва.

До розділу, зокрема, додано обладнання ще 15 підприємств російського ВПК, серед яких - виробники комплектуючих для крилатих ракет 9М727 оперативно-тактичного комплексу “Іскандер”: тамбовський завод “Елєктронпрібор”, волзький електромеханічний завод та АТ “Орбіта”, які досі не підпадають під санкції жодної з країн санкційної коаліції.

Російський ВПК продовжує працювати завдяки доступу до іноземних технологій, зокрема -завдяки постачанню через треті країни та недостатній контроль за кінцевим споживачем.

ГУР наголошує на необхідності посилення контролю за експортом чутливих технологій. Серед ефективних заходів:

обов’язкове використання GPS-трекерів, без яких обладнання не працюватиме;

виїзні перевірки представників виробника на задеклароване місце встановлення обладнання;

регулювання ринку вживаного обладнання.

Крім того, критично важливо обмежити постачання до Росії запчастин, технічних рідин і програмного забезпечення, без яких навіть уже встановлене обладнання не зможе функціонувати тривалий час.