У Тегерані стверджують, що Трамп був змушений прийняти мир на умовах Ірану

В ісламській республіці натякають на перемогу і вважають, що США принижені.

Фото: Укрінформ

Іранські державні ЗМІ оприлюднили офіційну позицію влади ісламської республіки щодо двостороннього перемир'я зі Сполученими Штатами.

Як пише The Guardian, у Тегерані впевнені, що США довелося "визнати досягнення Ірану на полі бою" і "ганебно відступити у своїй антиіранській риториці".

План із 10 пунктів, який президент США Дональд Трамп окреслив як основу фінальних перемовин про мир, нібито включає ті пункти, з якими Америка раніше була категорично незгодна. 

Зокрема йдеться про військовий контроль Ірану над Ормузькою протокою, виведення американських військових з баз у регіоні, зняття усіх санкцій, виплату компенсації, а також розмороження активів ісламської республіки. Угода нібито містить і пункт, який дозволяє Ірану продовжувати збагачення урану. 

У США сенатори-демократи заявили, що поки невідомо, наскільки така інформація відповідає дійсності. Але в разі підтвердження це означатиме, що Америка виходить з війни на набагато гірших позиціях, ніж у неї вступала. Провину за це покладають цілком на Дональда Трампа.

