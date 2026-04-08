Білл Гейтс свідчитиме перед Конгресом США у справі Епштейна

Його ім'я є у файлах, але проти мільярдера і філантропа не було висунуто жодних звинувачень.

Засновник компанії Microsoft, один з найбагатших людей світу Білл Гейтс постане перед комітетом Палати представників Конгресу США як свідок у справі злочинця Джеффрі Епштейна.

Як пише BBC, Гейтс зобов'язався прибути на слухання 10 червня. Попри те, що його ім'я фігурує у файлах, оприлюднених міністерством юстиції США, жодна із жертв Епштейна не звинувачувала багатія у протиправній поведінці, і проти нього не було порушено жодних кримінальних проваджень.

Гейтс стверджував, що не вчиняв злочинів і не був свідком того, що інкримінували Епштейну. Декілька разів вони вечеряли разом з фінансистом, але "батько Windows" ніколи не бував на його острові. Гейтс зізнавався, що шкодує про кожну хвилину, проведену в компанії педофіла, і вибачився за це перед своїм оточенням.

Конгрес США вже допитав у справі Епштейна колишнього президента США Білла Клінтона та його дружину, ексдержавну секретарку і кандидатку у президенти Гілларі Клінтон. Також очікується, що перед комітетом постануть чиновники з адміністрації Дональда Трампа - міністр торгівлі Говард Лутнік і звільнена генпрокурорка Пем Бонді.