Трамп погодився на двостороннє припинення вогню в Ірані

Бомбардування енергетики країни американськими винищувачами не відбудеться.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив про згоду на два тижні призупинити бомбардування та напад на Іран.

Як пише The Guardian, умовою цього є відкриття Іраном Ормузької протоки. Досягнуту домовленість Білий дім називає "двостороннім припиненням вогню". Згоди вдалося досягти у ході переговорів, посередниками в яких виступили прем'єр-міністр Пакистану Шебаз Шаріф та командувач збройними силами країни фельдмаршал Асім Мунір.

За словами Трампа, він отримав від Ірану пропозицію угоди із 10 пунктів, яку вважає прийнятною для дієвих перемовин. Період у два тижні довзолить остаточно вирішити суперечності у цьому документі.

"Ми виконали та перевиконали усі воєнні завдання і просунулися до остаточної угоди щодо миру з Іраном і миру на Близькому Сході. Як президенту США та представнику інтересів країн Близького Сходу це честь для мене наблизити цю довгострокову проблему до її вирішення", - написав Трамп у власних соцмережах.

  • 8 квітня о 3 годині ночі за київським часом добігав завершення дедлайн, який у Білому домі дали Ірану для забезпечення вільного судноплавства в Ормузькій протоці.
  • Трамп напередодні попередив, що готується завдати по Ірану ударів, які "можуть знищити цілу цивілізацію".
  • В ООН попередили США, що знищення цивільної інфраструктури Ірану - мостів, електростанцій тощо - стане воєнним злочином.
  • ЗМІ повідомляли про виліт з авіабаз американських стелс-бомбардувальників, здатних нести на борту ядерну зброю.
