Через війну в Ірану скорочується обсяг видобутку нафти на Близькому Сході

Видобуток нафти на Близькому Сході скоротиться на 9 мільйонів барелів на добу у квітні через війну в Ірані.

Про це свідчать дані щомісячного звіту Управління енергетичної інформації США (EIA), пише Bloomberg.

За підрахунками відомства, Ірак, Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ, Катар і Бахрейн сукупно зменшили видобуток на 7,5 мільйонів барелів у березні. Квітневий показник сягне позначки у 9,1 мільйона барелів на добу, що є одним із наймасштабніших збоїв на світовому енергетичному ринку в історії. Причиною стала блокада стратегічно важливої Ормузької протоки, через яку фактично припинилися регулярні поставки.

Експерти EIA припускають, що у разі завершення конфлікту до кінця квітня обсяги скорочення видобутку впадуть до 6,7 мільйона барелів у травні. Повне відновлення виробництва до довоєнного рівня очікують лише наприкінці 2026 року. На тлі кризи світові покупці переорієнтовуються на сировину зі США, де експорт нафти готується оновити історичні рекорди.

За новими прогнозами EIA, видобуток нафти у США у 2027 році сягне майже 14 мільйонів барелів на добу, що перевищує попередні очікування.