FT: Через дронові атаки та слабку ППО доходи РФ від продажу нафти скорочуються

За оцінками, п’ять атак на Приморськ і Усть-Лугу з початку минулого тижня коштували російським експортерам близько $970 млн за тиждень до 29 березня.

Українські удари безпілотниками в Балтійському регіоні ускладнюють Росії отримання надприбутків від зростання цін на нафту, спричиненого війною на Близькому Сході, і водночас «підсвічують» слабкі місця російської протидронової оборони. 

Про це пише Financial Times.

Хоча прибутки Москви залишаються високими на тлі цін на нафту понад $100 за барель, атаки на головні експортні порти в Балтійському морі можуть суттєво їх скоротити. 

За оцінками, п’ять атак на Приморськ і Усть-Лугу з початку минулого тижня коштували російським експортерам близько $970 млн за тиждень до 29 березня. Ці порти забезпечують понад 40% морського експорту російської нафти, а лише в Приморську згоріло нафти приблизно на $200 млн.

Попри те що відвантаження можуть частково відновитися за кілька днів, повне відновлення триватиме місяці через зруйновані резервуари, а ремонт інфраструктури в Усть-Лузі може зайняти понад місяць. Влада Ленінградської області заявляє про складну ситуацію і відсутність прогнозів щодо зменшення інтенсивності атак. Також пошкоджено НПЗ «Норсі» компанії Lukoil у Нижньогородській області через уламки дронів.

Найбільший глобальний ефект спостерігається на ринку нафти та нафтопродуктів, зокрема нафтохімічної сировини, ціни на яку в Азії подвоїлися. Усть-Луга забезпечує близько 8% світових поставок цієї сировини, а її експорт впав приблизно на 70% після атак.

Видання пише, що останні удари демонструють, що українські далекобійні дрони випереджають російські можливості, попри постійні атаки Росії на українське виробництво. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков визнав, що неможливо повністю захистити об’єкти від таких атак, що викликало критику навіть серед проросійських блогерів.

Росія створила багаторівневу систему захисту, включно з радіоелектронною боротьбою та мобільними вогневими групами, але вона виявляється недостатньою проти новітніх дронів, які не потребують радіозв’язку. Компанії змушені самостійно фінансувати захист: наприклад, один бізнес витратив понад 1,5 млрд рублів. Водночас навіть такі заходи не гарантують безпеки, що підсилює невдоволення бізнесу та підкреслює вразливість російської енергетичної інфраструктури.

  • Порт "Усть-Луга" є одним із ключових інфраструктурних об’єктів Росії. Він забезпечує значну частину експорту енергоносіїв — нафти, нафтопродуктів і вугілля — до Європи та інших регіонів світу. Завдяки своїй глибоководній інфраструктурі порт здатен приймати великі судна, що робить його важливим елементом логістики та джерелом валютних надходжень для російської економіки.
  • Детальніше про важливість атак на Приморськ та Усть-Лугу можна прочитати у матеріалах LB.ua "Масштаб і архітектура удару по Приморську" та "Горіть як Усть-Луга".
