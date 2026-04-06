За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя вперше повідомлено про підозру російському прокурору – прокурору прокуратури Ростовської області РФ.
Про це йдеться у пресрелізі прокурорів.
Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).
За інформацією слідства, у 2024 році підозрюваний здійснював незаконне кримінальне переслідування спецпризначенця ГУР МО України, взятого в полон біля узбережжя окупованого Криму.
Повністю ігноруючи статус комбатанта в українського захисника, прокурор наполягав визнати його винним у "тероризмі" і призначити йому максимальний термін ув’язнення.
Таким чином підозрюваний вимагав покарати військовополоненого за участь у міжнародному збройному конфлікті, що суперечить положенням ст.ст. 87, 99, 130 Конвенції про поводження з військовополоненими та ст.ст. 43, 45, 75 Додаткового протоколу I та є їхнім грубим порушенням.
Унаслідок російські “служителі Феміди” підтвердили “винуватість” спецпризначенця ГУР МО України та засудили його до багаторічного позбавлення волі за “злочини”, яких він не вчиняв.
- Прокурори автономії раніше повідомили про підозри суддям Південного окружного військового суду РФ та Апеляційного військового суду РФ за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Досудове розслідування триває. Його здійснює ГУ СБУ в АР Крим.