У 2024 році підозрюваний здійснював незаконне кримінальне переслідування спецпризначенця ГУР МО України, взятого в полон біля узбережжя окупованого Криму.

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя вперше повідомлено про підозру російському прокурору – прокурору прокуратури Ростовської області РФ.

Про це йдеться у пресрелізі прокурорів.

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

Повністю ігноруючи статус комбатанта в українського захисника, прокурор наполягав визнати його винним у "тероризмі" і призначити йому максимальний термін ув’язнення.

Таким чином підозрюваний вимагав покарати військовополоненого за участь у міжнародному збройному конфлікті, що суперечить положенням ст.ст. 87, 99, 130 Конвенції про поводження з військовополоненими та ст.ст. 43, 45, 75 Додаткового протоколу I та є їхнім грубим порушенням.

Унаслідок російські “служителі Феміди” підтвердили “винуватість” спецпризначенця ГУР МО України та засудили його до багаторічного позбавлення волі за “злочини”, яких він не вчиняв.