ГоловнаСуспільствоЖиття

Вперше повідомлено про підозру прокурору Російської Федерації – за порушення законів війни

У 2024 році підозрюваний здійснював незаконне кримінальне переслідування спецпризначенця ГУР МО України, взятого в полон біля узбережжя окупованого Криму. 

Фото: З відкритих джерел

За процесуального керівництва прокуратури АР Крим та м. Севастополя вперше повідомлено про підозру російському прокурору – прокурору прокуратури Ростовської області РФ.

Про це йдеться у пресрелізі прокурорів. 

Його дії кваліфіковано за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни). 

За інформацією слідства, у 2024 році підозрюваний здійснював незаконне кримінальне переслідування спецпризначенця ГУР МО України, взятого в полон біля узбережжя окупованого Криму

Повністю ігноруючи статус комбатанта в українського захисника, прокурор наполягав визнати його винним у "тероризмі" і призначити йому максимальний термін ув’язнення.

Таким чином підозрюваний вимагав покарати військовополоненого за участь у міжнародному збройному конфлікті, що суперечить положенням ст.ст. 87, 99, 130 Конвенції про поводження з військовополоненими та ст.ст. 43, 45, 75 Додаткового протоколу I та є їхнім грубим порушенням. 

Унаслідок російські “служителі Феміди” підтвердили “винуватість” спецпризначенця ГУР МО України та засудили його до багаторічного позбавлення волі за “злочини”, яких він не вчиняв.

  • Прокурори автономії раніше повідомили про підозри суддям Південного окружного військового суду РФ та Апеляційного військового суду РФ за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). 
  • Досудове розслідування триває. Його здійснює ГУ СБУ в АР Крим. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies