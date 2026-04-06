Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
ГоловнаСуспільствоВійна

У російському Новоросійську пошкоджений нафтоналивний термінал «Шесхаріс»

Ілюстративне фото: Новоросійськ
Фото: Вікіпедія

У російському Новоросійску, що у Краснодарському краї, пошкоджено нафтоналивний термінал «Шесхаріс».

Як пише Astra, про це повідомив губернатор.

У ніч проти 6 квітня жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів. Як встановило видання, атака припала зокрема і на перевалочний комплекс «Шесхаріс». 

Губернатор повідомив про постраждалих і про те, що уламки безпілотників також виявили на території кількох підприємств, Нафтоналивний термінал «Шесхаріс» - це великий морський комплекс для прийому, зберігання та відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Це з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни.

Термінал вже атакували на початку березня цього року. Також "Шесхаріс" був пошкоджений у листопаді 2025 року. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies