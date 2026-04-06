У російському Новоросійську пошкоджений нафтоналивний термінал «Шесхаріс»

У російському Новоросійску, що у Краснодарському краї, пошкоджено нафтоналивний термінал «Шесхаріс».

Як пише Astra, про це повідомив губернатор.

У ніч проти 6 квітня жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів. Як встановило видання, атака припала зокрема і на перевалочний комплекс «Шесхаріс».

Росіяни скаржилися на атаку безпілотників.

Губернатор повідомив про постраждалих і про те, що уламки безпілотників також виявили на території кількох підприємств, Нафтоналивний термінал «Шесхаріс» - це великий морський комплекс для прийому, зберігання та відвантаження нафти та нафтопродуктів на танкери. Це з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни.

Термінал вже атакували на початку березня цього року. Також "Шесхаріс" був пошкоджений у листопаді 2025 року.