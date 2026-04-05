У Нікополі внаслідок російських обстрілів загинув чоловік і поранено жінку

Росіяни знову обстріляли Дніпропетровщину, в результаті загинула людина, ще одна — поранена.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"У Нікополі внаслідок обстрілів загинув чоловік, поранено жінку. Також росіяни атакували пожежно-рятувальний підрозділ. Пошкоджено фасад будівлі, вікна та обладнання", - йдеться в повідомленні.

Під ударом перебували райцентр, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади.

Пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, дитячий садок, АЗС і підприємство. Виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували.