Суспільство / Війна

Коваленко: російська пропаганда залякує українців атаками по Нікополю

Ворог намагається посіяти страх серед цивільних.

Фото: ЦПД

Російська пропаганда активно поширює інформацію про нібито майбутні атаки по цивільних у Нікополі та демонструє колони військової техніки на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

У Нікополі з'явилися листівки з погрозами та брехливими заявами від росіян, які закликають громадян не пересуватися цивільною технікою, запасатися продуктами та обіцяють «форсування Дніпра протягом двох тижнів».

Голова Нікопольської РВА Іван Базилюк зазначив, що це інформаційні провокації ворога. Листівки містять погрози та брехливі заяви, спрямовані на виправдання власних злочинів проти мирного населення та дезорієнтацію громадян.

За словами Коваленка, головна мета таких повідомлень – сіяти страх серед населення. "Ми пам’ятаємо, чим завершувалися спроби росіян відправляти окупантів на катерах у напрямку Херсона – швидко годували риб", – зазначив він, підкреслюючи, що нинішні погрози мають психологічний характер.

Водночас він наголосив, що РФ фактично анонсує терор проти цивільних. Їхні пілоти FPV регулярно атакують мирних людей і транспорт. Тому надзвичайно важливо орієнтуватися на офіційні повідомлення місцевої влади та військових щодо безпекової ситуації.

"Російські страшилки і погрози вони масштабують, оскільки ворог має певні плани на весняно-літній період на фронті. Але низку цих планів наші підрозділи вже зірвали своїми вдалими діями. Тактика ворога – продовжувати війну – не змінюється", – наголосив Андрій Коваленко.

