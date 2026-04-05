У Нікополі оголосили день жалоби після атаки росіян

У Нікополі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали по цивільних, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
Внаслідок атаки РФ загинули п’ятеро людей – троє жінок і двоє чоловіків. Ще 28 осіб дістали поранень, серед них 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у тяжкому стані.
Росіяни атакували ринок у Нікополі ранком у вихідний день – місце, де завжди багато людей.
Очільник області підкреслив, що це не випадковість, а свідомий удар по мирних мешканцях, терор проти цивільного населення.
«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам’ять безневинно вбитим», – зазначив Ганжа.
- Сьогодні вранці російські окупанти атакували з дрона Нікополь. Одна людина загинула, ще одна поранена.