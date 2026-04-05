Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
У Нікополі оголосили день жалоби після атаки росіян

Унаслідок російського обстрілу 5 людей загинули, 28 поранено.

У Нікополі оголосили день жалоби після атаки росіян
Фото: Олександр Ганжа

У Нікополі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару, який росіяни завдали по цивільних, повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Внаслідок атаки РФ загинули п’ятеро людей – троє жінок і двоє чоловіків. Ще 28 осіб дістали поранень, серед них 14-річна дівчинка, яка перебуває у лікарні у тяжкому стані.

Росіяни атакували ринок у Нікополі ранком у вихідний день – місце, де завжди багато людей. 

Очільник області підкреслив, що це не випадковість, а свідомий удар по мирних мешканцях, терор проти цивільного населення.

«Щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Світла пам’ять безневинно вбитим», – зазначив Ганжа.

﻿
Читайте також
