На Херсонщині внаслідок атаки російського дрона загинув 35-річний поліцейський

Сьогодні, 5 квітня, у Херсонській області унаслідок атаки російського дрона загинув 35-річний поліцейський Віталій Кухарчук.

Про це повідомили у Національній поліції.

Фото: Нацполіція Загиблий поліцейський Віталій Кухарчук

«Наш колега, у складі мобільної вогневої групи, захищав жителів Херсона від ворожих дронів», – зазначили там.

Вранці російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль бійців батальйону поліції особливого призачення (стрілецький) поліції Херсонщини.

У результаті вибуху капітан поліції Віталій Кухарчук отримав травми, несумісні з життям.

Віталій народився 01 вересня 1990 року. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у листопаді 2010 року в обласному центрі на посаді інспектора дорожньо-патрульної служби.

Згодом працював дільничним офіцером поліції. У вересні 2021 року перевівся до роти поліції особливого призначення.Влітку 2024 року капітан поліції Віталій Кухарчук вступив до батальйону поліції особливого призначення (стрілецький) ГУНП в Херсонській області та до сьогодні, у складі мобільної вогневої групи, захищав небо над Херсоном від ворожих дронів.

На рахунку поліцейського десятки знищених російських БпЛА.

Без сина залишились батьки, без чоловіка – дружина.