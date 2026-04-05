Армія РФ атакувала дронами селище Великий Бурлук на Харківщині

Російські війська атакували ударними безпілотниками житловий сектор у селищі Великий Бурлук Харківської області.
Про це повідомляє ДСНС України.
Зранку росія знову атакувала селище Великий Бурлук Куп’янського району. Ударні дрони влучили у приватний житловий будинок. Там виникла пожежа, площею 100 кв. м.
Також були пошкоджені сусідні будинки.
Попередньо без постраждалих.
На місці події працювали оперативні підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади.
- Упродовж минулої доби під ворожими ударами опинилися м. Харків і 13 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали 11 людей, зокрема дитина.