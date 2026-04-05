Bloomberg: Іран атакував дронами штаб-квартиру нафтової компанії Кувейту

Іран атакував ударним дроном штаб-квартиру нафтового гіганта Кувейту компанії Kuwait Petroleum Corporation. Там виникла пожежа, повідомляє Bloomberg.

Дронова атака сталася близько 2:00 ночі за місцевим часом під час нової хвилі іранських обстрілів енергетичної інфраструктури країн Перської затоки.

За інформацією KPC, під ударом опинилися не лише головна будівля компанії, а й приміщення, де розташоване Міністерство нафти Емірату. Персонал терміново евакуювали, а на місці працювали численні пожежні розрахунки.

Раніше під ударами вже опинилися кілька стратегічних об’єктів: нафтопереробні заводи Mina Al-Ahmadi та Mina Abdullah, міжнародний аеропорт Кувейту та інфраструктура компанії PIC.

Керівництво нафтового сектору Кувейту наразі координує дії з профільними відомствами для оцінки збитків та забезпечення безпеки об’єктів критичної інфраструктури.

Атака на Кувейт відбулася лише за кілька годин після того, як іранське агентство Fars опублікувало оновлений "список цілей", що включає нафто- та газові активи, а також об’єкти водо- та електропостачання в країнах Перської затоки.

Напередодні The Wall Street Journal повідомив з посиланням на джерела, що спроба укласти угоду про перемир'я між США та Іраном за посередництва Пакистану провалилася.