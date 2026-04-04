Politico: Франція планує збільшити запаси ракет і дронів на 400% до 2030 року

Франція планує збільшити запаси ракет і дронів до 400% до 2030 року. Про це йдеться в проєкті закону про військове планування, з яким ознайомилося видання Politico.

Видання зазначає, що триваючі конфлікти в Україні та на Близькому Сході показали, наскільки швидко витрачаються боєприпаси у війнах високої інтенсивності. Тепер Париж виділяє мільярди євро на поповнення запасів ракет ППО.

«Нагальна потреба, звісно, — це боєприпаси», — заявив нещодавно прем’єр-міністр Франції Себастьян Лекорню, на тлі ширших побоювань у Європі щодо можливого конфлікту з Росією до кінця десятиліття.

8 квітня французький уряд представить оновлений закон про військове планування, який передбачає €8,5 млрд на дрони та ракети до 2030 року. Документ є багаторічною фінансовою рамкою, що визначає цілі закупівель і розробки озброєнь.

«Ці зусилля відображаються у зростанні замовлень і поставок, а також в адаптації промислової інфраструктури через співфінансування пріоритетних виробничих потужностей… Вони спрямовані на підготовку до “економіки війни”», — йдеться у 64-сторінковому проєкті.

Закон передбачає витрати на оборону: €63,3 млрд у 2027 році, €68,3 млрд у 2028-му, €72,8 млрд у 2029-му і €76,3 млрд у 2030 році. Після ухвалення парламентом ці суми щороку ще мають затверджуватися окремими бюджетними законами.

Плани щодо дронів і ракет є особливо амбітними. Франція хоче збільшити запаси баражуючих боєприпасів (камікадзе-дронів) на 400%, керованих бомб AASM Hammer виробництва Safran — на 240%, а ракет Aster і Mica виробництва MBDA — на 30%.

Водночас між урядом і оборонною промисловістю тривають суперечки щодо темпів нарощування виробництва: виробники звинувачують владу у недостатніх замовленнях, тоді як уряд хоче, щоб компанії спершу інвестували у виробничі потужності.

Гендиректор MBDA повідомив, що компанія цього року збільшить виробництво на 40%, зокрема подвоїть випуск ракет Aster.

Попри масштабні інвестиції, Франція не планує розширювати чисельність армії: не передбачено закупівель додаткових винищувачів Rafale чи фрегатів, попри попередні заяви президента Макрона.

Водночас Париж розглядає створення нового танка — у документі йдеться про запуск досліджень щодо заміни нинішнього танка Leclerc.

Це пов’язано з побоюваннями, що франко-німецька програма танка нового покоління Main Ground Combat System може затриматися, а сухопутним військам потрібне проміжне рішення до списання Leclerc наприкінці 2030-х років.

Крім того, Франція, ймовірно, відмовилася від програми Eurodrone — далекобійного розвідувального безпілотника, який розробляли разом із Німеччиною, Італією та Іспанією: у проєкті не передбачено фінансування цієї програми.

Хоча план розрахований до 2030 року, у політичних та промислових колах очікують, що наступник Макрона після виборів 2027 року розробить нову стратегію.

Водночас у Франції існує широкий консенсус щодо необхідності збільшення оборонних витрат: лідер ультраправих Жордан Барделла нещодавно заявив, що військові витрати мають становити 3,5% ВВП — відповідно до цілей НАТО.