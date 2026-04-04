CNN оприлюднило розслідування про розбудову секретного об’єкта в Китаї, де Пекін може створювати наступне покоління ядерної зброї.

Журналісти проаналізували розсекречені документи ЦРУ та понад 50 супутникових знімків, щоб відтворити вигляд об’єкта, який Пекін звів за останні п’ять років у провінції Сичуань.

Центральною частиною комплексу є величезний укріплений купол у формі пігулки. Система розгалужених труб, вентиляційних стеків та потужних установок для очищення повітря вказує на те, що об’єкт призначений для роботи з надзвичайно токсичними матеріалами. Поряд із куполом розташований тунель, що веде вглиб гори і здатний вмістити велику вантажівку. Експерти стверджують, що подібних ядерних об’єктів немає ніде у світі.

Розширення мережі баз у вузьких долинах відбувається масово. В одному з районів знесли два села, щоб збудувати завод із виробництва вибухових лінз для плутонієвих ядер боєголовок. В іншому місці зрівняли із землею понад 600 будівель заради розширення «Наукового містечка» — мозкового центру китайської ядерної програми.

Ситуація створює новий виклик для президента США Дональда Трампа перед його візитом до Пекіна наступного місяця. Експерти побоюються, що війна США проти Ірану лише підштовхує Китай до нарощування ядерного арсеналу. На їхню думку, дії Вашингтона на Близькому Сході не залякують Пекін, а навпаки - змушують його швидше зміцнювати власну обороноздатність.