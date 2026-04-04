США подвоюють гарантії для суден у Ормузькій протоці до 40 мільярдів доларів

США вдвічі збільшують обсяг перестрахувальних гарантій для суден, що готові проходити через Ормузьку протоку, пише Bloomberg.

До програми залучили нових страхових партнерів, серед яких AIG та Berkshire Hathaway. Це рішення має на меті заспокоїти ринок і стимулювати відновлення руху через стратегічно важливий водний шлях.

Американська корпорація з фінансування міжнародного розвитку (DFC) залучила до співпраці провідні компанії, як-от Travelers, Liberty Mutual, Starr та CNA. Разом із компанією Chubb вони забезпечать додаткові 20 мільярдів доларів до вже існуючої програми.

Закриття протоки, через яку проходить п'ята частина світового потоку нафти та зрідженого газу, спричинило масштабну енергетичну кризу. У США ціни на бензин перевищили 4 долари за галон уперше з 2022 року, а такі великі споживачі, як Індія, відчувають гострий дефіцит поставок. Дональд Трамп у соцмережах висловив невдоволення ситуацією і заявив, що за певний час протоку вдасться відкрити.

Попри фінансові гарантії, судновласники все ще налаштовані скептично. Головним ризиком залишається загроза життю екіпажів через іранські ракети, дрони та міни. Програма DFC передбачає ретельну перевірку заявників: компанії мають надавати дані про власників суден, походження вантажу та кредиторів. Експерти зазначають, що реальне відновлення трафіку можливе лише після зниження військових спроможностей Ірану, оскільки самих лише страхових гарантій без військового супроводу може бути недостатньо.