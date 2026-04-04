ГоловнаСвіт

В Ірані сьогодні стратили двох чоловіків, засуджених за тероризм та зв’язки з опозиціонерами

Іранські державні ЗМІ повідомляють про зростання кількості людей, заарештованих за “шпигунство” і “найманство”.

Прапор Ірану
Фото: EPA/UPG

В Ірані сьогодні стратили двох чоловіків, засуджених за здійснення терористичних актів і зв’язки з опозиційною групою “Моджахедін-е Халк” (MEK).

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на інформаційне агентство “Мізан”, близьке до судової влади країни.

Ці двоє чоловіків були засуджені разом зі ще чотирма іншими, яких стратили раніше цього тижня.

МЕК – це опозиційна група у вигнанні, яка прагне повалити Ісламську республіку. Тегеран вважає її терористичною організацією.

Протягом останніх тижнів іранські державні ЗМІ повідомляли про зростання кількості людей, заарештованих за “шпигунство” і “найманство”.

Іран роками зберігає один із найвищих показників страт у світі, і, за оцінками, у 2025 році ця кількість зросла більш ніж удвічі проти 2024 року.

Правозахисники і верховний комісар ООН висловили серйозну стурбованість нещодавнім зростанням кількості страт в Ірані.

  • Два тижні тому в Ірані провели перші страти, пов'язані з антиурядовими протестами. Серед вбитих – представник національної збірної команди країни з вільної боротьби.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies