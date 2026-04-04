ЗМІ: В Ірані заявили про новий удар біля Бушерської атомної електростанції

В Ірані заявили про новий удар поблизу Бушерської атомної електростанції. За інформацією іранської сторони, снаряд влучив неподалік огорожі об’єкта, внаслідок чого загинув співробітник служби охорони.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на державні ЗМІ Ірану. Зазначається, що внаслідок удару також було пошкоджено будівлі на прилеглій до станції території.

У Atomic Energy Organization of Iran підтвердили, що вибух стався поблизу огорожі АЕС. За їхніми даними, пошкоджено одну з допоміжних споруд, однак основні об’єкти електростанції залишилися неушкодженими.

У Тегерані наголошують, що це вже четвертий удар по Бушерській АЕС від початку нинішнього загострення.

«Це вже четвертий напад на електростанцію Бушер під час нещодавно розпочатої війни. Основні секції електростанції не зазнали пошкоджень», – повідомили в агентстві.