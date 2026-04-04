Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
ГоловнаСвіт

ЗМІ: В Ірані заявили про новий удар біля Бушерської атомної електростанції

Це вже четвертий удар по Бушерській АЕС від початку операції США та Ізраїлю.

Авіаносна ударна група імені Джеральда Форда під час операції «Епічна лють» у Середземного моря, американські війська витісняють
Фото: whitehouse.gov

В Ірані заявили про новий удар поблизу Бушерської атомної електростанції. За інформацією іранської сторони, снаряд влучив неподалік огорожі об’єкта, внаслідок чого загинув співробітник служби охорони.

Про це повідомляє The Times of Israel з посиланням на державні ЗМІ Ірану. Зазначається, що внаслідок удару також було пошкоджено будівлі на прилеглій до станції території.

У Atomic Energy Organization of Iran підтвердили, що вибух стався поблизу огорожі АЕС. За їхніми даними, пошкоджено одну з допоміжних споруд, однак основні об’єкти електростанції залишилися неушкодженими.

У Тегерані наголошують, що це вже четвертий удар по Бушерській АЕС від початку нинішнього загострення.

«Це вже четвертий напад на електростанцію Бушер під час нещодавно розпочатої війни. Основні секції електростанції не зазнали пошкоджень», – повідомили в агентстві.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies