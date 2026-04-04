ГоловнаСвіт

Венс візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана в Будапешті

Візит віцепрезидента США до Угорщини відбудеться 7 квітня.

Венс візьме участь у передвиборчому мітингу Орбана в Будапешті
Джей Ді Венс
Фото: EPA/UPG

Віцепрезидент США Джей Ді Венс у супроводі дружини Уші прибуде до Угорщини 7 квітня, одразу після святкування в Америці католицької Пасхи.

Як пише 24.hu, метою візиту республіканця стане висловлення підтримки прем'єру Віктору Орбану перед парламентськими виборами, які відбудуться 12 квітня. Венс навіть візьме участь у мітингу очільника уряду у Будапешті.

Адміністрація Дональда Трампа відверто агітує за Орбана на тлі соцопитувань, які свідчать про ризик першої за 16 років поразки проросійського політика на виборах. Президент США у своїх промовах називає прем'єра "сильним лідером, який бореться з свою країну і проти нелегальної міграції".

Передвиборча кампанія Орбана побудована на ненависті до України, критиці Брюсселя та розпалюванні правих ідей проти ЛГБТ-спільноти і мігрантів. Згідно з останніми дослідженнями, ці тези не знаходять підтримки у населення: опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра нарощує перевагу над "Фідес" Орбана

Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies