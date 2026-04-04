Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
CBS: Ще один американський літак був пошкоджений під час пошуково-рятувальної операції над Іраном

Його пілот успішно катапультувався над Перською затокою.

Винищувачі F-15 Повітряних сил США
Фото: EPA/UPG

Ще один американський літак був пошкоджений під час пошуково-рятувальної операції зі збитим винищувачем США.

Про це повідомляє CBS з посиланням на двох американських чиновників.

Американський винищувач A-10 Warthog загорівся та був пошкоджений.

За даними видання, пілот катапультувався над Перською затокою та був успішно піднятий.

Раніше повідомлялось, що 3 квітня офіційні особи США підтвердили збиття винищувача F-15E Strike Eagle над територією Ірану.

Як пише CBS, пілота американського F-15E врятували, його знайшли два військові гелікоптери США.

Тривають пошуки другого члена екіпажу, офіцера з систем озброєння.

Трамп заявив, що збитий винищувач не вплине на переговори щодо Ірану.

