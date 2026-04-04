Суд у Румунії скасував нагляд за проросійським політиком Джорджеску

Антизахідний ультраправий румунський політик Келін Джорджеску виграв апеляцію щодо зняття з нього судових заходів контролю у справі про підтримку ним діячів та ідей румунського фашистського руху міжвоєнного періоду.

Як пише "Європейська правда", Джорджеску мав низку обмежень з лютого 2025 року. Йому було заборонено виїздити за межі Румунії, змінювати місце проживання без повідомлення судових органів, а також використовувати соцмережі для поширення антисемітського та ксенофобського контенту. Політик мав щотижня відвідувати поліцейський відділок та звітувати про те, що не порушує ці правила.

Проти Джорджеску у Румунії порушені низка кримінальних справ - щодо заснування антисемітської організації, співучасті у спробі підриву конституційного ладу і поширенні неправдивої інформації. У разі визнання винним йому загрожує від 10 до 20 років позбавлення волі.

Келін Джорджеску здобув перемогу у першому турі президентських виборів у Румунії в листопаді 2024 року, але результати були скасовані Конституційним судом країни через російське втручення у волевиявлення. У повторних виборах Джорджеску не брав участі через судову заборону.