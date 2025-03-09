Виборча комісія Румунії відмовила проросійському Джорджеску в реєстрації на виборах президента

Центральна виборча комісія Румунії не зареєструвала проросійського політика Келіна Джорджеску кандидатом на повторних виборах президента країни, які відбудуться наприкінці весни. Його реєстрацію було визнано недійсною.
Про це повідомляє Bloomberg.
Зазначається, що ЦВК отримала більше тисячі скарг щодо кандидатури Джорджеску, пов’язаних із його антидемократичними та екстремістськими висловлюваннями.
Рішення ЦВК ще можна оскаржити в Конституційному суді країни.
Наразі невідомо, чи підтримає Джорджеску когось із інших кандидатів, як, наприклад, лідера найбільшої ультраправої опозиційної партії "AUR" Джорджа Сіміона, який підтримав його після скасування президентських виборів наприкінці минулого року.
- 16 січня румунський уряд затвердив нові дати президентських виборів. Так, 4 травня 2025 року в країні відбудуться президентські та місцеві вибори в окремих адміністративно-територіальних одиницях, а 18 травня - в разі необхідності, відбудеться другий тур президентських виборів.
Вибори президента Румунії
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24 листопада 2024 у Румунії відбувся перший тур виборів президента.
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Із 13 кандидатів більшість голосів отримав ультраправий політик Келін Джорджеску, який балотувався як незалежний кандидат. Друге місце посіла лідерка проєвропейської ліберальної партії "Союз порятунку Румунії" Олена Ласконі.
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На початку грудня Конституційний суд Румунії скасував підсумки першого туру президентських виборів через заяви спецслужб про "гібридну атаку" Росії. А 28 грудня стало відомо, що правляча коаліція Румунії призначила дату повторних президентських виборів. Перший тур відбудеться 23 березня, а другий – 6 квітня.
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17 січня Вищий касаційний суд Румунії відхилив апеляцію Джорджеску у справі про відміну президентських виборів. Сам Джорджеску перебуває під судовим контролем - йому заборонено залишати країну, а також публікувати у соцмережах фашистські, антисемітські, расистські та ксенофобські матеріали.
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Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) відмовився розглядати скаргу Джорджеску на рішення Конституційного суду Румунії про відміну результатів першого туру президентських виборів, в якому він переміг. У січні ЄСПЛ вже відхиляв схоже клопотання.