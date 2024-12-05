BBC: президент Румунії розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Джорджеску

Документи розкривають, як платний контент на підтримку Джорджеску просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація. Окремо розвідувальні служби повідомляють про приблизно 85 000 спроб злому з метою доступу до виборчих даних.

Президент Румунії Клаус Йоганніс розсекретив документи щодо передвиборчої кампанії ультраправого кандидата Келіна Джорджеску, пише BBC.

У матеріалі йдеться, що “політично вибухонебезпечну інформацію”, яка з'явилася всього за кілька днів до другого туру голосування, отримали з розсекречених документів, опублікованих вчора ввечері Йоганнісом. Документи розкривають, як платний контент на підтримку Джорджеску просувався на TikTok, не помічений як передвиборча агітація, що є порушенням власних правил платформи та румунського виборчого права. Контент інших кандидатів зазнавав суворішого контролю.

Джорджеску заявляв, що витратив “нуль” на передвиборчу агітацію, заперечуючи, що він взагалі провадив агітацію.

Але документи розвідки ідентифікують один обліковий запис TikTok, який, як вони кажуть, зробив виплати у розмірі 381 000 доларів США всього за один місяць із 24 жовтня ‒ користувачам, які просували Джорджеску.

Джорджеску стверджує, що публікація документів є скоординованою спробою заблокувати його кандидатуру.

“Я думаю, що це перший випадок в історії світу, коли держава організує акцію проти кандидата, щоб завадити йому балотуватися”, ‒ сказав він у телевізійному інтерв'ю вчора.

Він також заперечував, що знає будь-кого із впливових осіб чи спонсорів, згаданих у звітах.

Усі документи були напрацьовані для засідання Ради безпеки після першого туру президентських виборів. Вони також показують, що дані доступу до виборчих сайтів були вкрадені у законних користувачів та опубліковані в Інтернеті “на платформах кіберзлочинності, створених у Росії”.

Окремо розвідувальні служби повідомляють про приблизно 85 000 спроб злому з метою доступу до виборчих даних та зміни контенту, зокрема у день виборів. У звіті йдеться, що кіберзлочинці використовували передові методи, щоб залишатися анонімними, діючи у спосіб і у масштабах, “типових для суб'єктів, що спонсоруються державою”.

За словами внутрішньої розвідувальної служби країни, кампанія проводилася із “зовнішніх місць” для обходу контролю. В окремій оцінці розвідки йдеться, що Румунія була визначена Москвою як “ворожа держава” та пріоритетною метою для “агресивних гібридних дій”.

Продовжується розслідування, щоб з'ясувати, хто несе відповідальність і чи був вплив на вибори.

Росія заперечує будь-яке втручання у виборчий процес у Румунії.

Лідер ультраправих виборів Джорджеску зустрінеться з кандидаткою-реформатором Оленою Ласконі у другому турі голосування цієї неділі.

Румунський прем'єр сподівається на відміну недільного голосування

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку, який посів 3-е місце у президентських перегонах, тепер оголосив, що він повністю підтримає Ласконі ‒ за умови, що голосування відбудеться. Прокуратура зараз вивчає нові документи.

“Я сподіваюся, що на підставі опублікованих сьогодні доказів державні органи вживуть відповідних заходів, і всі винні будуть притягнуті до відповідальності”, ‒ сказав Чолаку.

Він додав, що голоси людей показали, що вони хочуть "продовження європейського шляху розвитку Румунії".

Додамо, проєвропейський протест у Румунії має відбутися сьогодні ввечері. Коментуючи заплановане зібрання, Джорджеску застеріг від можливих заворушень, пославшись на “Майдан” в Україні ‒ революцію 2014 року, внаслідок якої було повалено проросійського президента.

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