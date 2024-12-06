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BBC: президент Південної Кореї наказав заарештувати лідера своєї партії та опозиціонерів

Це з’ясувалося під час екстрених засідань політичних партій у п’ятницю, на яких депутати планували провести голосування за імпічмент Юн Сок Йоля.

BBC: президент Південної Кореї наказав заарештувати лідера своєї партії та опозиціонерів
Президент Республіки Корея Юн Сок Йоль
Фото: Bloomberg

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль наказав заарештувати лідера керівної партії “Сила народу” Хан Дон Хуна, коли оголошував воєнний стан у вівторок ввечері, повідомляє BBC.

За словами заступника директора Національної розвідувальної служби Хун Чан Вона, до списку арештантів також увійшли лідер головної опозиційної партії Лі Чже Мен і троє опозиційних депутатів.

Президент намагався “використати цей шанс, щоб заарештувати їх і знищити”, ‒ сказав Вон.

Це з’ясувалося під час екстрених засідань політичних партій у п’ятницю, на яких депутати планували провести голосування за імпічмент Юна.

Основна опозиційна Демократична партія каже, що голосування, яке наразі заплановане на суботу, може відбутися у разі гарантування необхідної кількості голосів для ухвалення пропозиції.

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Опозиція має більшість у 300-місцевому парламенті, але потребує підтримки принаймні восьми депутатів від керівної партії, щоб отримати 200 голосів, необхідних для ухвалення подання про імпічмент.

Першою явною ознакою того, що власна партія Юна тепер може голосувати разом з опозицією, є те, що лідер “Сили народу” закликав до негайного усунення президента, заявивши, що він становить “велику небезпеку” для демократії, якщо залишиться при владі.

Хан Дон Хун раніше цього тижня заявив, що його партія не підтримає пропозицію опозиції про імпічмент. Але в п’ятницю він оголосив, що є "надійні докази" того, що Юн у вівторок віддав наказ про арешт ключових політиків, включно з ним самим, за "антидержавними звинуваченнями".

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