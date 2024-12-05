DW: прокуратура Південної Кореї почала офіційне розслідування щодо оголошення президентом воєнного стану у країні

Розслідування ведеться також щодо міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін і колишнього міністра оборони Кім Йона Хена.

Прокуратура Південної Кореї почала офіційне розслідування спроби президента Юн Сок Йоля ввести в країні воєнний стан, повідомляє DW.

Розслідування ведеться також щодо міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін і колишнього міністра оборони Кім Йона Хена.

Поліція заявила, що президент перебуває під слідством за “заколот”, а Кіму, який уже пішов у відставку після інциденту, заборонили поїздки і заборонили залишати територію Південної Кореї.

Опозиційна Демократична партія країни в середу представила законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля через його коротке оголошення воєнного стану, в той час як міністри почали подавати у відставку.

“Оголошення режимом Юна надзвичайного воєнного стану викликало велике спантеличення і страх серед нашого народу”, ‒ заявив член Демократичної партії Кім Син Вон перед Національною асамблеєю під час внесення подання про імпічмент.

“Нам потрібно негайно призупинити повноваження президента Юна. Він скоїв … історичний злочин проти людей, тривогу яких потрібно заспокоїти, щоб вони могли повернутися до свого повсякденного життя”, ‒ додав депутат.

За даними південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, опозиція прагне провести голосування до суботи. Відповідно до закону, проєкт буде скасовано, якщо за нього не проголосують протягом 72 годин після його внесення в парламент.

Якщо Юн піде у відставку або буде усунений з посади, прем'єр-міністр Хан Дак Су займе посаду лідера до проведення нових виборів протягом 60 днів.