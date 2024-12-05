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DW: прокуратура Південної Кореї почала офіційне розслідування щодо оголошення президентом воєнного стану у країні

Розслідування ведеться також щодо міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін і колишнього міністра оборони Кім Йона Хена.

DW: прокуратура Південної Кореї почала офіційне розслідування щодо оголошення президентом воєнного стану у країні
Юн Сок Йоль
Фото: ЕРА/UPG

Прокуратура Південної Кореї почала офіційне розслідування спроби президента Юн Сок Йоля ввести в країні воєнний стан, повідомляє DW

Розслідування ведеться також щодо міністра внутрішніх справ Лі Сан Мін і колишнього міністра оборони Кім Йона Хена.

Поліція заявила, що президент перебуває під слідством за “заколот”, а Кіму, який уже пішов у відставку після інциденту, заборонили поїздки і заборонили залишати територію Південної Кореї.

Опозиційна Демократична партія країни в середу представила законопроєкт про імпічмент президента Юн Сок Йоля через його коротке оголошення воєнного стану, в той час як міністри почали подавати у відставку.

“Оголошення режимом Юна надзвичайного воєнного стану викликало велике спантеличення і страх серед нашого народу”, ‒ заявив член Демократичної партії Кім Син Вон перед Національною асамблеєю під час внесення подання про імпічмент.

“Нам потрібно негайно призупинити повноваження президента Юна. Він скоїв … історичний злочин проти людей, тривогу яких потрібно заспокоїти, щоб вони могли повернутися до свого повсякденного життя”, ‒ додав депутат.

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За даними південнокорейського інформаційного агентства Yonhap, опозиція прагне провести голосування до суботи. Відповідно до закону, проєкт буде скасовано, якщо за нього не проголосують протягом 72 годин після його внесення в парламент. 

Якщо Юн піде у відставку або буде усунений з посади, прем'єр-міністр Хан Дак Су займе посаду лідера до проведення нових виборів протягом 60 днів.

  • 3 грудня Юн Сок Йоль оголосив про введення воєнного стану в країні для боротьби з "агентами КНДР", а вже за декілька годин анонсував його скасування.
  • А посольство України у Південній Кореї дало рекомендації українцям, які перебувають у цій країні. Громадянам України рекомендували у разі виходу на вулицю тримати при собі документи, що посвідчують особу та зберігати спокій.
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