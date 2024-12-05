Голова ОП зустрівся з радником Трампа з нацбезпеки і спецпредставником щодо України

Українська делегація, яку очолює голова Офісу президента Андрій Єрмак, зустрілася з представниками новообраного президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Єрмак поспілкувався з радником Білого дому з питань національної безпеки Майком Вальсом і спецпредставником США щодо України Кітом Келлоггом.

Джерела агентства не надали подробиць, про що йшлося під час зустрічі.

Перехідна команда Трампа також не відповіла на прохання прокоментувати перемовини.

Напередодні міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомляв, що Єрмак поїхав з офіційним візитом до США для встановлення контактів з командою Трампа. Він зазначав, що Україна сподівається на продовження підтримки, коли почне роботу адміністрація новообраного президента.

Нагадаємо, що вчора в Україну прибула двопартійна делегація сенаторів США.

Раніше Reuters повідомляло, що радники Трампа намагатимуться змусити Москву та Київ до переговорів за допомогою "пряника та батога", включаючи припинення військової допомоги Києву, якщо Україна не погодиться на переговори, та посилення допомоги, якщо Путін від них відмовиться.

29 листопада повідомлялося, що Трамп доручив Келлогу реалізувати план мирного врегулювання війни. Заморожування фронту та пом'якшення санкцій РФ - одні з його можливих пунктів.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв припинити війну протягом 24 годин після його інавгурації 20 січня, якщо не раніше. Проте аналітики та колишні співробітники національної безпеки висловлюють серйозні сумніви, що новий президент США зможе виконати таку обіцянку через складність конфлікту.

Загалом є три основні пропозиції щодо вирішення війни: схема Келлога, одна від обраного віцепрезидента Дж. Д. Венса та інша, висунута Річардом Гренеллом, колишнім виконуючим обов’язки керівника розвідки Трампа.

У понеділок, 2 грудня, США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів.