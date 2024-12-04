Reuters: Радники Трампа змушуватимуть Україну та Росію до переговорів за допомогою "батога і пряника"

Загалом у радників обраного президента США є три основні пропозиції щодо вирішення війни.

Дональд Трамп під час передвиборчої кампанії у Північній Кароліні, 21 жовтня 2024 року

Троє радників обраного президента США Дональда Трампа, у тому числі генерал-лейтенант армії у відставці Кіт Келлог, якого обрали спецпосланцем з питань України, мають деякі спільні елементи у планах стосовно припинення війни. Зокрема, йдеться про зняття питання членства України в НАТО.

Про це пише Reuters.

Зазначається, що радники Трампа намагатимуться змусити Москву та Київ до переговорів за допомогою пряника та батога, включаючи припинення військової допомоги Києву, якщо Україна не погодиться на переговори, та посилення допомоги, якщо Путін відмовиться від них.

Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв припинити війну протягом 24 годин після його інавгурації 20 січня, якщо не раніше, проте аналітики та колишні співробітники національної безпеки висловлюють серйозні сумніви, що новий президент США зможе виконати таку обіцянку через складність конфлікту.

Проте разом узяті заяви його радників свідчать про потенційні контури мирного плану Трампа.

За словами чотирьох співрозмовників видання, станом на минулий тиждень Трамп ще не скликав центральну робочу групу для розробки мирного плану. Скоріше, кілька радників висловлювали ідеї між собою на публічних форумах і – в деяких випадках – Трампу.

Зрештою, мирна угода, ймовірно, залежатиме від прямої особистої взаємодії між Трампом, Путіним і Володимиром Зеленським.

Прессекретар Трампа Каролайн Лівітт зазначила, що Трамп "зробить все необхідне для відновлення миру та відновлення американської сили та стримування на світовій арені".

Загалом є три основні пропозиції щодо вирішення війни: схема Келлога, одна від обраного віцепрезидента Дж. Д. Венса та інша, висунута Річардом Гренеллом, колишнім виконуючим обов’язки керівника розвідки Трампа.

План Келлога, розроблений у співавторстві з колишнім чиновником Ради національної безпеки Фредом Флейцем і представлений Трампу на початку цього року, передбачає заморожування поточних бойових ліній. Трамп поставить Києву більше американської зброї, лише якщо він погодиться на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить допомогу США Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів. Питання членства України в НАТО буде призупинено. Відповідно до цієї пропозиції, Україні також будуть запропоновані гарантії безпеки США, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди.

Раніше Себастьян Горка, один із майбутніх заступників радника Трампа з національної безпеки, заявив, що Трамп сказав йому, що змусить Путіна розпочати переговори, погрожуючи безпрецедентними поставками зброї в Україну, якщо той відмовиться.

Венс, який як сенатор США виступав проти допомоги Україні, висунув окрему ідею у вересні.

Він сказав американському подкастеру Шону Райану, що угода, ймовірно, включатиме демілітаризовану зону на існуючих лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання подальшим російським вторгненням. Його пропозиція теж передбачає відмову України від членства в НАТО.

Гренелл, колишній посол Трампа в Німеччині, виступає за створення "автономних зон" на сході України. Такі заяви він зробив у липні, але не став уточнювати. Він також припустив, що членство України в НАТО не в інтересах Америки.

Гренелл був одним із небагатьох людей на вересневій зустрічі Трампа та Зеленського у Нью-Йорку.

У виданні передбачають, що, імовірно, Україна відмовиться від деяких "елементів цих пропозицій", адже Зеленський зробив запрошення в НАТО частиною свого власного Плану перемоги, а також з боку європейських союзників і деяких законодавців США.