Китай заборонив експортувати до США галій, германій та інші елементи у відповідь на санкції

Обмеження стосуються експорту надтвердих матеріалів, таких як алмази та інші синтетичні матеріали.

Після того, як США оголосили, що додадуть 140 компаній до "санкційного списку організацій", які підлягають суворому експортному контролю, міністерство торгівлі Китаю висловило протест і заборонило експорт до Сполучених Штатів галію, германію, сурми та інших ключових високотехнологічних матеріалів, які можуть потенційно застосовуватися у військових цілях.

Про це пише АР із посиланням на міністерство торгівлі Китаю.

"Китай рішуче виступає проти надмірного розширення концепції національної безпеки з боку США, зловживання заходами експортного контролю, незаконних односторонніх санкцій і юрисдикції проти китайських компаній", – заявив представник МЗС Китаю Лінь Цзянь.

Обмеження, оголошені Пекіном, також включають експорт надтвердих матеріалів, таких як алмази та інші синтетичні матеріали, які не стискаються і є надзвичайно щільними. Вони використовуються в багатьох галузях промисловості, таких як ріжучі інструменти, дискові гальма та захисні покриття.

Мінерали, отримані в Китаї, також використовуються в комп’ютерних мікросхемах, автомобілях та інших продуктах.

У липні минулого року Китай заявив, що вимагатиме від експортерів подавати заявки на отримання ліцензій на відправлення до США стратегічно важливих матеріалів, таких як галій і германій. У серпні Міністерство торгівлі Китаю заявило, що обмежить експорт сурми, яка використовується в широкому діапазоні продуктів: від акумуляторів до зброї, і посилить контроль над експортом графіту.

У 2021 рік Китай визнали основним виробником сурми, яка використовується в антипіренах, батареях, окулярах нічного бачення та виробництві ядерної зброї.

Китай є найбільшим світовим джерелом галію та германію, які виробляються в невеликих кількостях, але необхідні для виробництва комп’ютерних чіпів для мобільних телефонів, автомобілів та інших продуктів, а також сонячних панелей і військових технологій.

США отримують приблизно половину поставок металів галію та германію безпосередньо з Китаю. У 2022 році Китай експортував близько 23 метричних тонн (25 тонн) галію і виробляє близько 600 метричних тонн (660 тонн) германію на рік.

У США є родовища таких корисних копалин, але вони не видобуваються, хоча там вивчають способи використання цих ресурсів.

Експортні обмеження мали вплив на ціни на ці критично важливі мінерали, причому ціна на сурму цього року зросла більш ніж удвічі: до понад 25 000 доларів США за тонну. Також найбільше зросли ціни на галій, германій і графіт.

Майже всі компанії, які Вашингтон вніс до нового санкційного списку, розташовані в Китаї, хоча деякі з них належать Китаю в Японії, Південній Кореї та Сінгапурі. Уряди обох країн кажуть, що відповідний експортний контроль необхідний для національної безпеки.