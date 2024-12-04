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Номінант Трампа у відомство боротьби з наркотиками відмовився від посади

Чед Кроністер наслідував приклад Метта Гетца.

Номінант Трампа у відомство боротьби з наркотиками відмовився від посади
Чед Кроністер
Фото: NBC News

Вже друга людина, яку обраний президент США Дональд Трамп хотів би бачити у своїй новій адміністрації, вирішила не погоджуватись на пропозицію американця. Услід за Меттом Гетцом так вчинив Чед Кроністер, якого номінували на голову Управління боротьби з наркотиками.

Як пише NBC News, Кроністер заявив про відмову від посади лише через три дні після оголошення про його вибір Трампом. Він написав у мережі X, що номінація "стала честю усього його життя", проте після роздумів про "вагу відповідальності" Кроністер вирішив "з повагою зняти свою кандидатуру". 

Трамп раніше стверджував, що новий голова Управління боротьби з наркотиками "працюватиме з чудовою генпрокуроркою Пем Бонді над тим, щоб зупинити потік фентанілу та інших заборонених речовин через кордон і рятувати життя". 

Чед Кроністер працює шерифом у Гіллсборо, штат Флорида. Свою відмову від посади в адміністрації президента він мотивував "потребою служити людям свого округу та завершити розпочаті ініціативи".

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