Пентагон: США знищили у Сирії кілька цілей з метою самозахисту

Сили Центрального командування США в Сирії знищили низку цілей з метою самозахисту.
Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.
Райдер зазначив, що США ліквідували три реактивних системи залпового вогню, встановлені на вантажівках, танк Т-64 та міномети, “які становили явну та неминучу загрозу” для сил США й інших учасників коаліції проти ІДІЛ.
Речник Пентагону запевнив, що удар стався після запуску реактивних ракет у бік американської бази, а також мінометного обстрілу.
Патрік Райдер додав, що наразі встановлюється, чиїм силам належали знищені системи.
“Ці дії з метою самооборони успішно усунули безпосередню загрозу для особового складу США й не були пов’язані з будь-якими масштабними діями на північному заході Сирії”,- підкреслив генерал.
Що відбувається у Сирії
-
Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.
-
Режим Башара Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії.
-
Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На тлі цього Москва змінила командувача сил у Сирії.
-
Напередодні сили "Хаят Тахрір аш-Шам" проникли на околиці Алеппо та взяли під контроль більшу частину міста, урядові установи та в'язниці. Губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.
-
У ніч на 30 листопада російська та сирійська авіація атакували членів угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" в районі Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо.
-
Росія, один із ключових союзників Башара Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу за 72 години, щоб перешкодити повстанцям.