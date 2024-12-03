Пентагон: США знищили у Сирії кілька цілей з метою самозахисту

США знищили у Сирії кілька цілей з метою самозахисту (ілюстративне фото)

Сили Центрального командування США в Сирії знищили низку цілей з метою самозахисту.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Райдер зазначив, що США ліквідували три реактивних системи залпового вогню, встановлені на вантажівках, танк Т-64 та міномети, “які становили явну та неминучу загрозу” для сил США й інших учасників коаліції проти ІДІЛ.

Речник Пентагону запевнив, що удар стався після запуску реактивних ракет у бік американської бази, а також мінометного обстрілу.

Патрік Райдер додав, що наразі встановлюється, чиїм силам належали знищені системи.

“Ці дії з метою самооборони успішно усунули безпосередню загрозу для особового складу США й не були пов’язані з будь-якими масштабними діями на північному заході Сирії”,- підкреслив генерал.

Що відбувається у Сирії