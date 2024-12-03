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Пентагон: США знищили у Сирії кілька цілей з метою самозахисту

Зараз встановлюється, чиїм силам належали знищені системи.

Пентагон: США знищили у Сирії кілька цілей з метою самозахисту
США знищили у Сирії кілька цілей з метою самозахисту (ілюстративне фото)
Фото: defense.gov

Сили Центрального командування США в Сирії знищили низку цілей з метою самозахисту.

Про це повідомив речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

Райдер зазначив, що США ліквідували три реактивних системи залпового вогню, встановлені на вантажівках, танк Т-64 та міномети, “які становили явну та неминучу загрозу” для сил США й інших учасників коаліції проти ІДІЛ.

Речник Пентагону запевнив, що удар стався після запуску реактивних ракет у бік американської бази, а також мінометного обстрілу.

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Патрік Райдер додав, що наразі встановлюється, чиїм силам належали знищені системи.

“Ці дії з метою самооборони успішно усунули безпосередню загрозу для особового складу США й не були пов’язані з будь-якими масштабними діями на північному заході Сирії”,- підкреслив генерал.

Що відбувається у Сирії

  • Збройні сили Сирії оголосили про "тимчасове виведення військ" з Алеппо для підготовки контрнаступу проти опозиційних сил.

  • Режим Башара Асада втрачає контроль над ключовими регіонами Сирії.

  • Російські війська під час боїв у Сирії зазнають втрат. На тлі цього Москва змінила командувача сил у Сирії.

  • Напередодні сили "Хаят Тахрір аш-Шам" проникли на околиці Алеппо та взяли під контроль більшу частину міста, урядові установи та в'язниці. Губернатор Алеппо, керівники поліції та служб безпеки залишили центр міста, а урядові війська втекли в район Аль-Сафіра.

  • У ніч на 30 листопада російська та сирійська авіація атакували членів угрупування "Хайят Тахрір аш-Шам" в районі Аль-Фуркан поблизу Нового Алеппо.

  • Росія, один із ключових союзників Башара Асада, пообіцяла Дамаску додаткову військову допомогу за 72 години, щоб перешкодити повстанцям.

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