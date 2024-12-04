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Данія заборонила вивішувати чужі прапори - але для України буде виняток

У країні відновили дію закону, історія якого налічує понад століття.

Данія заборонила вивішувати чужі прапори - але для України буде виняток
Прапор Данії
Фото: radatv

Парламент Данії повернув до законодавства норму, відповідно до якої в країні забороняється вивішування будь-яких іноземних національних чи регіональних прапорів. 

Як пише "Європейська правда", відповідний закон діяв понад століття, але минулого року Верховний суд задовольнив позов чоловіка, який підіймав біля свого будинку прапор США і був за це покараний. Тож парламентарям довелося ухвалювати документ заново. 

У тексті містяться кілька винятків: не підпадають під заборону прапори північних сусідів Данії та Німеччини, а також дозволені стяги міжнародних організацій. Окрім того, міністр юстиції окремим рішенням може надавати право вивішувати прапор "в особливих ситуаціях". 

Петер Хумельгаард, який обіймає цю посаду, вже підтвердив, що для українського синьо-жовтого прапора буде й надалі діяти виняток: наш стяг з 2022 року майорить поряд з данським біля парламенту на знак солідарності. 

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