Україна отримала від Данії вже шість винищувачів F-16

Глава данського уряду Метте Фредеріксен у Києві, 19 листопада 2024 року

Шість винищувачів F-16 від Данії уже доставлені в Україну.

Про це на пресконференції у Києві повідомила глава данського уряду Метте Фредеріксен.

За її словами, це перша партія. Також триває навчання пілотів. Опісля будуть нові поставки бойових літаків.

«Потім буде ще одна партія і ще одна партія. 19 загалом», - сказала Фредеріксен.