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Україна отримала від Данії вже шість винищувачів F-16

Загалом має бути 19.

Україна отримала від Данії вже шість винищувачів F-16
Глава данського уряду Метте Фредеріксен у Києві, 19 листопада 2024 року
Фото: ОПУ

Шість винищувачів F-16 від Данії уже доставлені в Україну.

Про це на пресконференції у Києві повідомила глава данського уряду Метте Фредеріксен.

За її словами, це перша партія. Також триває навчання пілотів. Опісля будуть нові поставки бойових літаків.

«Потім буде ще одна партія і ще одна партія. 19 загалом», - сказала Фредеріксен.

  • Торік влітку Володимир Зеленський, плануючи візит до Данії, анонсував "додаткові хороші новини" щодо винищувачів. 
  • Тим часом Норвегія повідомила про постачання F-16 в Україну найближчим часом.
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