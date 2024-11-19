Україна отримала від Данії вже шість винищувачів F-16

Шість винищувачів F-16 від Данії уже доставлені в Україну.
Про це на пресконференції у Києві повідомила глава данського уряду Метте Фредеріксен.
За її словами, це перша партія. Також триває навчання пілотів. Опісля будуть нові поставки бойових літаків.
«Потім буде ще одна партія і ще одна партія. 19 загалом», - сказала Фредеріксен.
- Торік влітку Володимир Зеленський, плануючи візит до Данії, анонсував "додаткові хороші новини" щодо винищувачів.
- Тим часом Норвегія повідомила про постачання F-16 в Україну найближчим часом.