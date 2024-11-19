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Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у середу

Українців закликають використовувати електроенергію ощадливо.

Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у середу
Відключення світла у Києві
Фото: EPA/UPG

20 листопада в Україні знову очікують відключення світла.

Як повідомило Укренерго, із 6:00 по 22:00 буде діяти одна черга відключень. 

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання», - зауважили у компанії.

Українців закликали використовувати електроенергію ощадливо.

  • У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Сили ППО знищили 144 повітряні цілі – 102 ракети та 42 БпЛА.
  • Через пошкодження енергооб’єктів Укренерго анонсувало відключення світла 18 листопада.
  • У понеділок глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини. Наразі без електропостачання лишаються близько 220 тисяч абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.
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