Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у середу

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Відключення світла у Києві

20 листопада в Україні знову очікують відключення світла.

Як повідомило Укренерго, із 6:00 по 22:00 буде діяти одна черга відключень.

«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання», - зауважили у компанії.

Українців закликали використовувати електроенергію ощадливо.