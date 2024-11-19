Укренерго розповіло, як відключатимуть світло у середу

20 листопада в Україні знову очікують відключення світла.
Як повідомило Укренерго, із 6:00 по 22:00 буде діяти одна черга відключень.
«Причина тимчасового запровадження обмежень — пошкодження енергооб’єктів внаслідок масованої ракетно-дронової атаки 17 листопада. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше відновити пошкоджене обладнання», - зауважили у компанії.
Українців закликали використовувати електроенергію ощадливо.
- У ніч на 17 листопада Росія запустила по Україні 210 повітряних цілей (120 ракет та 90 БпЛА). Сили ППО знищили 144 повітряні цілі – 102 ракети та 42 БпЛА.
- Через пошкодження енергооб’єктів Укренерго анонсувало відключення світла 18 листопада.
- У понеділок глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що вдалося відновити подачу світла, тепла й води для мешканців Вінниччини, Івано-Франківщини, Львівщини, Рівненщини. Наразі без електропостачання лишаються близько 220 тисяч абонентів на Одещині, де ситуація найскладніша, та Дніпропетровщині.