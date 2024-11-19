Народна депутатка від “Слуги народу” Леся Забуранна повідомила, що у державному бюджеті на 2025 рік передбачено збільшення податків, ПДФО для громад та кошти на відновлення доріг.

Про це вона розповіла кореспондентці LB.ua у Верховній Раді.

“Дохідна частина бюджету на 2025 рік формується виходячи із того, що ті податки, які були проголосовані, – в першу чергу мова йде про військовий збір – будуть підвищені. Відповідно ми очікуємо ці надходження до державного бюджету”, – сказала Забуранна.

Зокрема, народна депутатка сподівається, що президент найближчим часом підпише закон щодо збільшення військового збору.

Вона назвала основні зміни у проєкті держбюджету до другого читання:

64% ПДФО залишаються у громадах на місцях, щоб вони мали змогу успішно пройти опалювальний сезон;

реверсна дотація у прифронтових громадах також не повертається до бюджету;

додатково спрямовано 12 і 18 млрд грн на певні інноваційні проєкти щодо розвитку освіти, науки, охорони здоров’я.

Також вона повідомила, що на утримання доріг із 43,2 млрд грн залишилося 12,3 млрд грн. Але мова йде не про будівництво нових доріг, а про експлуатацію і утримання доріг для забезпечення логістики.