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​ЗМІ: імпорт скрапленого природного газу з Росії до Франції зріс до рекордних показників

Цьому допомогли поставки від німецької державної енергетичної компанії.

​ЗМІ: імпорт скрапленого природного газу з Росії до Франції зріс до рекордних показників
Російський арктичний танкер для СПГ "Крістоф де Маржері"
Фото: EPA/UPG

Імпорт скрапленого природного газу (СПГ) з Росії до Франції сягнув рекордних показників.

Про це повідомляє Bloomberg.

В 2024 році Франція отримала більше СПГ з Росії, ніж за будь-який повний рік з початку поставок у 2018 році. Про це свідчать дані відстеження суден, зібрані Bloomberg. Особливо різко зросли поставки СПГ в термінал Дюнкерка поблизу кордону з Бельгією.

Таке зростання свідчить про те, що Європа залишається привабливим пунктом призначення для вантажів з великого російського заводу “Ямал СПГ” в Арктиці. 

Зазначається, що це сталось завдяки довгостроковим контрактам з такими компаніями, як TotalEnergies SE, Naturgy Energy Group SA та німецька Securing Energy for Europe GmbH (SEFE).

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Втім, незрозуміло, скільки російського СПГ, що імпортується до Франції, насправді там споживається.

Водночас Франція є однією з кількох країн-членів ЄС, які закликають до суворішого відстеження імпорту російського СПГ. Мета цього - підвищення прозорості і поступове скасування від поставок палива з РФ.

“SEFE ніколи не постачав і не намагався доставити російський СПГ до Німеччини”, - повідомив представник компанії Ян-Петер Хаак, і додав що СПГ, імпортований SEFE в Дюнкерк, продається у французькі та бельгійські центри 

В свою чергу, речник міністерства економіки Німеччини зазначив, що “якщо СПГ не буде закуплено, Росія також може знову продати СПГ на світовому ринку і, таким чином, вдруге отримати прибуток за ті самі обсяги СПГ”. Тому контракт виконується для того, щоб перевага для російської сторони була якомога меншою.

Крім Франції, зростає постачання СПГ до Іспанії та Бельгії.

  • Бельгія, один з найбільших європейських імпортерів скрапленого природного газу з Росії, закликала ЄС заборонити російське паливо.

  • Раніше європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз значно зменшив залежність від російського газу і продовжує рух в бік відмови від газу, який надходить з Росії.

  • Financial Times писали про те, Росія була змушена почати зберігати газ із путінського проєкту в Арктиці ‒ це ознака того, що західні санкції проти Москви стримують покупців.
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