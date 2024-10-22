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У Міненергетики США кажуть, що продовжать "закручувати гайки" російському експорту СПГ

Штати прагнуть таким чином позбавити Москву коштів на війну в Україні.

У Міненергетики США кажуть, що продовжать "закручувати гайки" російському експорту СПГ
Російський арктичний танкер для СПГ "Крістоф де Маржері", фото ілюстративне
Фото: EPA/UPG

США продовжуватимуть "закручувати гайки" експорту російського скрапленого природного газу, щоб позбавити Москву коштів для війни в Україні.

"Наша мета з Росією проста: зменшити доходи, які вона отримує від своїх нафтових і газових ресурсіі", – сказав помічник міністра енергетики Джеффрі Паєтт, пише Bloomberg.

Торік США наклали санкції на новий російський експортний завод Arctic LNG-2, а потім із серпня цього року почали застосовувати обмеження на судна, які забирали паливо із цього підприємства. Поки що жоден танкер з газом не пришвартувався в іноземному порту через побоювання помсти США, і це є "рідкісним успіхом Вашингтона" в стримуванні російського товарного експорту.

Проте поки що США не вжили санкцій проти інших російських СПГ-заводів, зокрема "Ямал" і "Портова". Вони все ще продовжують доставляти вантажі до Європи та Азії. Заходи проти цих об’єктів, швидше за все, призведуть до скорочення глобальних поставок СПГ і підвищать ціни.

Як зазначив Паєтт, така політика обмежень "працює".  

"Я не можу робити припущення щодо майбутніх санкцій, але я можу вам сказати, що ми приділяємо дуже, дуже пильну увагу тому, куди прямують російські вантажі, які перебувають під санкціями, і ви можете бути впевнені, що адміністрація Байдена продовжуватиме закручувати гайки російському експорту СПГ", – додав він. 

Видання зазначає, що частково причиною, через яку Вашингтон агресивно націлився на Arctic LNG-2, є те, що США є найбільшим у світі постачальником СПГ. Обмеження забезпечуватимуть Штатам "вищий ступінь свободи пересування".

  • Бельгія, один з найбільших європейських імпортерів скрапленого природного газу з Росії, закликала ЄС заборонити російське паливо.
  • Раніше європейська комісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон заявила, що Євросоюз значно зменшив залежність від російського газу і продовжує рух в бік відмови від газу, який надходить з Росії.
  • Financial Times писали про те, Росія була змушена почати зберігати газ із путінського проєкту в Арктиці ‒ це ознака того, що західні санкції проти Москви стримують покупців.
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