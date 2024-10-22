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Південна Корея думає над відправкою до України спостерігачів за військами КНДР

Також країна розглядає можливість відкправки до України летальної чи оборонної зброї.

Південна Корея думає над відправкою до України спостерігачів за військами КНДР
Військові Південної Кореї на кордоні з КНДР
Фото: EPA/UPG

Південна Корея розглядає можливість відправлення групи спостерігачів в Україну для моніторингу розгортання північнокорейських військ, яких направили для підтримки Росії. 

Про це пише Yonhap.

Минулого тижня розвідувальне агентство Сеула повідомило, що цього місяця Північна Корея направила близько 1500 спецпризначенців до Росії для участі у війні в Україні. За даними розвідки, очікується, що КНДР загалом відправить до України 12 000 військовослужбовців елітного підрозділу спецпризначенців.

Тому є імовірність того, що Корея відправить до України особовий склад для моніторингу тактики та бойових можливостей північнонокорейських спецпризначенців.

Очікується, що в разі розгортання група складатиметься з військовослужбовців розвідувальних підрозділів, які зможуть аналізувати тактику бою Північної Кореї або брати участь у допитах полонених північнокорейців.

Уряд Південної Кореї також розглядає можливість порушення попередньої політики і надання Україні летальної зброї. Як уточнили у виданні, під час спостереження за військовим співробітництвом Північної Кореї та Росії заходи у відповідь будуть вживатися поетапно.

Надання оборонної зброї матиме пріоритет над летальною, але навіть якщо летальна зброя буде надана, Південна Корея спочатку розгляне спосіб її надання Україні опосередковано.

Водночас логістичну та гуманітарну допомогу Південної Кореї Україні, таку як протигази та польові пайки, будуть продовжувати. 

У Міноборони Південної Кореї вважають, що Росія могла б надати Північній Кореї в обмін на відправку військ фінансову допомогу або передові технології.

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