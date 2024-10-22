ЄС привітав результати референдуму в Молдові та засудив російське втручання

Єврокомісія стверджує, що у країни та блоку "спільне майбутнє".

Екран з результатами голосування у ЦВК Молдови

Очільник дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель спільно з Єврокомісією оприлюднили заяву, в якій відреагували на результати президентських виборів та референдуму щодо євроінтеграційних змін до конституції у Молдові.

В ЄС називають волевиявлення "добре організованим", проте підтверджують заяви президентки Маї Санду про "спробу Росії та її маріонеток підірвати демократичний виборчий процес" та "активні зусилля щодо дезінформації".

Попри іноземне втручання, Євросоюз вважає, що молдовська влада впоралася з організацією виборів та референдуму і вітає вибір громадян, які підтвердили бажання Молдови приєднатися до ЄС.

Єврокомісія "продовжить підтримувати демократичний розвиток, реформи та економічне зростання Молдови", а також переконує, що "Молдова та ЄС мають спільне майбутнє".