Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
ГоловнаСвіт

Україна і Франція підписали грантовий договір на 200 млн євро

Всі проєкти будуть спрямовані на розмінування території, сферу охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

Україна і Франція підписали грантовий договір на 200 млн євро
Прапори України і Франції
Фото: Мінстратегпром

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду про виділення Україні 200 млн євро.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це  200 млн євро грантів, які зможуть використати компанії у Франції та в Україні й місцеві органи влади для підтримання критично важливої інфраструктури та гірничодобувних робіт в Україні. Отже, міжурядову угоду було підписано 7 червня. Сьогодні ми підписуємо угоду про фінансування", - сказав Вейсьєр під час підписання угоди в Києві.

Він пояснив, що наразі проєкти для фінансування обговорює українська сторона, щодо них ухвалюють рішення, після чого їх прийме французька сторона. Незабаром після цього ці кошти можна буде використовувати.

За словами посла, реалізація проєктів може розпочатися цього року, за кілька тижнів.

"Було представлено багато проєктів на суму понад 700 млн євро, а є лише 200 млн євро. Це означає, що французькі компанії готові бути тут активними, взаємодіяти з Україною, вони вірять у майбутнє України, як і ми. Тож це дуже надихає. Це дуже добре", - наголосив Вейсьєр.

Свириденко своєю чергою зазначила, що наразі не може назвати конкретних договорів, які реалізовуватимуться в межах угоди, оскільки треба дочекатися їх затвердження французькою стороною. 

Водночас вона наголосила, що всі проєкти в рамках підписаної угоди будуть спрямовані на розмінування території України, а також сферу охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.

 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies