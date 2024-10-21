Україна і Франція підписали грантовий договір на 200 млн євро

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко та посол Французької Республіки в Україні Гаель Вейсьєр підписали грантову угоду про виділення Україні 200 млн євро.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це 200 млн євро грантів, які зможуть використати компанії у Франції та в Україні й місцеві органи влади для підтримання критично важливої інфраструктури та гірничодобувних робіт в Україні. Отже, міжурядову угоду було підписано 7 червня. Сьогодні ми підписуємо угоду про фінансування", - сказав Вейсьєр під час підписання угоди в Києві.

Він пояснив, що наразі проєкти для фінансування обговорює українська сторона, щодо них ухвалюють рішення, після чого їх прийме французька сторона. Незабаром після цього ці кошти можна буде використовувати.

За словами посла, реалізація проєктів може розпочатися цього року, за кілька тижнів.

"Було представлено багато проєктів на суму понад 700 млн євро, а є лише 200 млн євро. Це означає, що французькі компанії готові бути тут активними, взаємодіяти з Україною, вони вірять у майбутнє України, як і ми. Тож це дуже надихає. Це дуже добре", - наголосив Вейсьєр.

Свириденко своєю чергою зазначила, що наразі не може назвати конкретних договорів, які реалізовуватимуться в межах угоди, оскільки треба дочекатися їх затвердження французькою стороною.

Водночас вона наголосила, що всі проєкти в рамках підписаної угоди будуть спрямовані на розмінування території України, а також сферу охорони здоров'я, підтримання критичної інфраструктури, водопостачання та енергетики.