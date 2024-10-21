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Остін оголосив про новий пакет допомоги від США на $400 млн

До нього увійдуть зброя, боєприпаси та військова техніка. 

Остін оголосив про новий пакет допомоги від США на $400 млн
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces

Американський міністр оборони Ллойд Остін під час перебування в Києві оголосив про новий пакет допомоги на 400 млн доларів. Про це пишуть hromadske і Oboz.ua. Відповідну заяву він зробив на зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським

До пакету увійдуть боєприпаси, військова техніка та зброя. Конкретика поки невідома. 

Остін додав, що Штати під керівництвом Джо Байдена продовжуватимуть нарощувати підтримку. 

Нинішній візит до Києва – останній для Остіна на посаді міністра перед виборами нового президента. У Пентагоні цілями візиту називали підтвердження зобов'язання постачати Україні все необхідне для перемоги. 

За даними Wall Street Journal, довгоочікуваного дозволу на зняття обмежень на удари по Росії Остін не привіз. 

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