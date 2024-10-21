ЦАХАЛ заявив, що “Хезболла” випустила на Ізраїль майже 200 снарядів

Деталі про руйнування та жертви атаки не надаються.

У неділю “Хезболла” випустила на Ізраїль близько 200 снарядів, повідомляє CNN з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.

“ЦАХАЛ продовжуватиме захищати державу Ізраїль та її народ від загроз терористичної організації Хезболла”, ‒ йдеться у заяві військових.

Водночас деталі про руйнування та жертви атаки не надаються.

Видання додає ‒ хоча "Хезболла" часто випускає ракети по Ізраїлю з південного Лівану, зазвичай вони спричиняють небагато втрат і лише помірні збитки, частково через розгалужену протиповітряну оборону Ізраїлю.

Недільний ракетний обстріл стався на тлі повітряних ударів Ізраїлю по південному Лівану, зокрема фінансовій установі Al-Qard Al-Hassan, пов’язаній з Хезболлою.