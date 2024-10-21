ЦАХАЛ заявив, що “Хезболла” випустила на Ізраїль майже 200 снарядів

У неділю “Хезболла” випустила на Ізраїль близько 200 снарядів, повідомляє CNN з посиланням на Армію оборони Ізраїлю.
“ЦАХАЛ продовжуватиме захищати державу Ізраїль та її народ від загроз терористичної організації Хезболла”, ‒ йдеться у заяві військових.
Водночас деталі про руйнування та жертви атаки не надаються.
Видання додає ‒ хоча "Хезболла" часто випускає ракети по Ізраїлю з південного Лівану, зазвичай вони спричиняють небагато втрат і лише помірні збитки, частково через розгалужену протиповітряну оборону Ізраїлю.
Недільний ракетний обстріл стався на тлі повітряних ударів Ізраїлю по південному Лівану, зокрема фінансовій установі Al-Qard Al-Hassan, пов’язаній з Хезболлою.
- Ізраїльські авіаудари вразили у Бейруті кілька відділень фінансової установи, пов’язаної з “Хезболлою”.
- Згідно з підрахунками CNN за інформацією ліванської влади, відколи Ізраїль посилив свої удари по Хезболлі 16 вересня загинули щонайменше 1802 людини та 9330 отримали поранення.