​Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС до Росії через травму голови

Лула візьме участь у заході по відеозв’язку.

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував поїздку до російської Казані на саміт БРІКС за станом здоров’я.

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу президента.

Лула мав вилетіти на саміт 20 жовтня. Однак, перебуваючи у своїй резиденції, він пошкодив голову біля потилиці. Президента оглянули медики, які дійшли висновку, що госпіталізації Лула не потребує, але рекомендували йому тимчасово відмовитись від тривалих перельотів.

У повідомленні також ідеться, що президенту Бразилії наклали шви на рану.

Лула візьме участь у саміті БРІКС по відеозв’язку.

Саміт БРІКС відбудеться в російській Казані з 22 до 24 жовтня.