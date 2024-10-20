​Президент Бразилії скасував поїздку на саміт БРІКС до Росії через травму голови

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва скасував поїздку до російської Казані на саміт БРІКС за станом здоров’я.
Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу президента.
Лула мав вилетіти на саміт 20 жовтня. Однак, перебуваючи у своїй резиденції, він пошкодив голову біля потилиці. Президента оглянули медики, які дійшли висновку, що госпіталізації Лула не потребує, але рекомендували йому тимчасово відмовитись від тривалих перельотів.
У повідомленні також ідеться, що президенту Бразилії наклали шви на рану.
Лула візьме участь у саміті БРІКС по відеозв’язку.
Саміт БРІКС відбудеться в російській Казані з 22 до 24 жовтня.
- БРІКС − це група держав, до якої входять Бразилія, Росія, Індія, Китай і Південна Африка. Фактичним лідером є Росія.
- У січні цього року Єгипет, Ефіопія, Іран, Саудівська Аравія та ОАЕ підтвердили, що приєднуються до блоку БРІКС після отримання запрошення минулого року.
- Запрошення приєднатися відхилила Аргентина.
- У жовтні Росія заборонила частину агропродукції з Казахстану після його відмови вступити до БРІКС.