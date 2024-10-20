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Куба не змогла відновити електроенергію. Мільйони людей залишаються без світла, на острів насувається ураган

У карибській країні відбулася низка протестів.

Куба не змогла відновити електроенергію. Мільйони людей залишаються без світла, на острів насувається ураган
Фото: EPA/UPG

Зусилля Куби з відновлення електроенергії на острові зірвалися пізно в суботу, пише Reuters.

Кубинська влада повідомила про це незадовго до опівночі, залишивши мільйони осіб (населення Куби станом на 2023 становило трохи більше 10 млн осіб) в темряві.

Зазначимо, як пише BBC, за даними Національного центру спостереження за ураганами США, Кубу сьогодні має досягнути ураган Оскар зі швидкістю вітру 140 км/год, який може спричинити раптові повені та селеві потоки у східних районах острова.

Що було раніше

У п'ятницю близько полудня в національній електричній мережі Куби стався перший збій після зупинки найбільшої електростанції на острові. Як повідомляють державні ЗМІ, у суботу вранці знову стався збій мережі.

Ввечері влада повідомила про певний прогрес у відновленні електроенергії, але потім знову оголосили про черговий збій мережі.

“Сьогодні ввечері о 22:25 (у суботу, - ред.) знову відбулося повне відключення національної електроенергетичної системи”, ‒ повідомила компанія Havana Electric у своєму Телеграм-каналі.

Потім компанія видалила пост, однак у неділю зранку мешканці країни досі залишалися без світла.

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Міністерство енергетики Куби заявило незабаром після поста Havana Electric, що працює над відновленням послуги, додавши, що “ще одне відключення” сталося в “західній підсистемі”, яка включає столицю Гавану.

Журналісти Reuters стали свідками двох невеликих протестів протягом ночі, одного в Маріанао, а іншого в районі Куатро Камінос у Гавані. Пізно в суботу в соціальних мережах почали з’являтися відеозаписи протестів в інших частинах столиці.

Фото: EPA/UPG
Фото: EPA/UPG

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