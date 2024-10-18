Електромережа Куби вийшла з ладу, близько 10 млн людей залишились без світла

Національна електрична мережа Куби зупинилася після того, як одна з основних електростанцій острова вийшла з ладу. Це призвело до знеструмлення всієї країни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство енергетики Куби.

Електростанція Антоніо Гітераса, найбільша та найефективніша в країні, вийшла з ладу. Це призвело до повного збою мережі, близько 10 млн людей залишились без світла.

Школи всіх рівнів, включаючи університети, закриті до неділі. Розважальні та культурні заходи, включаючи нічні клуби, також закриті, як і майже вся торгівля в Гавані.

Кубинські енергетики повідомили, що не знають, скільки часу знадобиться, щоб відновити роботу.

Водночас на Кубі спостерігається дефіцит пального, зокрема для генераторів.

Найбільший постачальник нафти на Кубу, Венесуела, скоротила поставки на острів в середньому до 32,6 тис. барелів на день за перші дев'ять місяців року, що становить приблизно половину від 60 тис. барелів на добу за той же період 2023 року.

Росія та Мексика, які в минулому відправляли паливо на Кубу, також значно скоротили поставки на острів.