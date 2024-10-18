Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 жовтня скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії, повідомляє агенція Yonhap.

Південнокорейська розвідка після наради підтвердила, що Північна Корея вирішила направити близько 10 тисяч своїх військовослужбовців для підтримки Росії у її війні проти України і вже розпочала розгортання сил.

КНДР перекинула військових за допомогою російських транспортних кораблів. Операція тривала з 8 до 13 жовтня.

На першому етапі перевезли до Владивостока близько 1500 північнокорейських солдатів з використанням чотирьох десантних кораблів і ще трьох супроводжувальних суден, що належать Росії.

Друга фаза транспортування військових із КНДР відбудеться незабаром.

Джерело у розвідці Південної Кореї повідомило, що Північна Корея, як очікується, направить загалом 12 000 своїх військовослужбовців, включаючи представників елітних частин.

Наразі військові КНДР дислокуються, крім Владивостока, Уссурійську, Хабаровську і Благовіщенську, де вони інтегровані у військові частини РФ. Солдати отримали російську форму, а ще надані підроблені посвідчення особи, які мають видавати їх за місцевих.

Після завершення адаптаційної підготовки північнокорейців відправлять на передову.

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що від початку уважно відстежувала переміщення військ КНДРдо Росії у координації зі своїми союзниками і продовжить стежити за ситуацією, а також завчасно вживати всіх необхідних заходів.