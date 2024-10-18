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Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії

Друга фаза транспортування військових із Північної Кореї відбудеться незабаром.

Президент Південної Кореї скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Фото: EPA/UPG

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль 18 жовтня скликав екстрену нараду через переміщення військ КНДР до Росії, повідомляє агенція Yonhap.

Південнокорейська розвідка після наради підтвердила, що Північна Корея вирішила направити близько 10 тисяч своїх військовослужбовців для підтримки Росії у її війні проти України і вже розпочала розгортання сил.

КНДР перекинула військових за допомогою російських транспортних кораблів. Операція тривала з 8 до 13 жовтня.

На першому етапі перевезли до Владивостока близько 1500 північнокорейських солдатів з використанням чотирьох десантних кораблів і ще трьох супроводжувальних суден, що належать Росії.

Друга фаза транспортування військових із КНДР відбудеться незабаром.

Джерело у розвідці Південної Кореї повідомило, що Північна Корея, як очікується, направить загалом 12 000 своїх військовослужбовців, включаючи представників елітних частин.

Наразі військові КНДР дислокуються, крім Владивостока,  Уссурійську, Хабаровську і Благовіщенську, де вони інтегровані у військові частини РФ. Солдати отримали російську форму, а ще надані підроблені посвідчення особи, які мають видавати їх за місцевих.

Після завершення адаптаційної підготовки північнокорейців відправлять на передову.

Адміністрація президента Південної Кореї заявила, що від початку уважно відстежувала переміщення військ КНДРдо Росії у координації зі своїми союзниками і продовжить стежити за ситуацією, а також завчасно вживати всіх необхідних заходів.

  • Володимир Зеленський заявив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
  • За інформацією керівника української розвідки Кирила Буданова, зараз у Росії навчаються 11 000 військових з КНДР, частину перекинуть на Курську область.
  • Центр протидії дезінформації повідомив, що РФ буде змішувати військових КНДР із бурятами для “маскування”.
  • Тим часом глава МЗС України Андрій Сибіга закликав партнерів діяти без зволікань, оскільки, за його словами, " КНДР вторгається в Європу пліч-о-пліч з Росією".
  • 18 жовтня Управління стратегічних комунікацій ЗСУ показало відео, у якому північнокорейські солдати отримують російське спорядження на одному з полігонів РФ.
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