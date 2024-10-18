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Зеленський озвучив умови експорту українських дронів

Президент пропонує продавати лише країнам-учасникам «Рамштайну» і тих, хто давав Україні зброю.

Зеленський озвучив умови експорту українських дронів
український дрон “Чаклун”
Фото: armyinform.com.ua

Володимир Зеленський озвучив умови експорту українських дронів, оскільки Україна наростила відповідні потужності і може запропонувати покупцям якісну продукцію.

Український президент у розмові з журналістами українських телеканалів 18 сказав, що він доручив міністру оборони Рустему Умєрову напрацювати моделі продажу українських БпЛА.

«Я попросив міністра оборони подумати, які можуть бути моделі, але я бачив пару ідей і виключаю момент експорту, він дуже небезпечний: якщо ми експортуємо комусь, а воно потім може бути в Росії... Друга історія – це має бути тільки серед кола «Рамштайну», - сказав Зеленський.

Він зауважив, що є третій момент – експорт варто дозволити лише у ті держави, які постачали Україні зброю. 

«Ті хто нам не допомагав нам зброєю, я не вважаю, що ми маємо право туди експортувати», - наголосив глава держави.

Наразі Зеленський попросив Міноброни і Мінстратегпром розробити відповідні договори із кращими компаніями і запропонувати контракти терміном на 3-5 років.

  • Напередодні глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що минулого тижня в армію поставили мільйонний дрон. Міністр відзначив, що зараз на ринку фіксують був із виробництва дронів. Однак не вистачає коштів, аби все це закуповувати. Наразі відомо про 500 компаній, які виготовляють БпЛА.
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