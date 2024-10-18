Президент пропонує продавати лише країнам-учасникам «Рамштайну» і тих, хто давав Україні зброю.

Володимир Зеленський озвучив умови експорту українських дронів, оскільки Україна наростила відповідні потужності і може запропонувати покупцям якісну продукцію.

Український президент у розмові з журналістами українських телеканалів 18 сказав, що він доручив міністру оборони Рустему Умєрову напрацювати моделі продажу українських БпЛА.

«Я попросив міністра оборони подумати, які можуть бути моделі, але я бачив пару ідей і виключаю момент експорту, він дуже небезпечний: якщо ми експортуємо комусь, а воно потім може бути в Росії... Друга історія – це має бути тільки серед кола «Рамштайну», - сказав Зеленський.

Він зауважив, що є третій момент – експорт варто дозволити лише у ті держави, які постачали Україні зброю.

«Ті хто нам не допомагав нам зброєю, я не вважаю, що ми маємо право туди експортувати», - наголосив глава держави.

Наразі Зеленський попросив Міноброни і Мінстратегпром розробити відповідні договори із кращими компаніями і запропонувати контракти терміном на 3-5 років.